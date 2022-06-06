Экипажам самолетов разрешили применять специальные средства сдерживания на борту

С 5 июня в России вступил в силу закон, разрешающий экипажам самолетов принимать специальные средства сдерживания в отношении авиадебоширов. Об этом написала «Парламентская газета».

Теперь командир воздушного судна может приказать членам экипажа применить все необходимые меры в отношении лиц, которые создают угрозу жизни или здоровью других пассажиров.

«Агрессивное поведение пассажира создает угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полета в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению, отмечено в пояснительной записке к документу. Да и в обществе давно сформировался запрос на то, чтобы полеты в самолете были не только комфортными, но и безопасными», — сказал зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он также отметил, что сейчас правонарушители будут знать о сдерживающих факторах и вести себя более корректно.