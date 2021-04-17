Экипаж «Союза МС-17» вернется на Землю 17 апреля

Спускаемый аппарат космического корабля «Союз МС-17» совершит посадку в Казахстане в субботу, 17 апреля. На нем на Землю вернутся трое членов экипажа: два космонавта Роскосмоса и астронавт NASA.

В спускаемом аппарате находятся с российской стороны космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а с американской — астронавт Кэтлин Рубинс.

«В соответствии с программой полета Международной космической станции 17 апреля 2021 года <…> запланирована посадка спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-17», — сообщили ТАСС в Роскосмосе. Там уточнили, что посадка запланирована на 07:55 по московскому времени.

Сергей Рыжиков уже передал командование МКС американке Шэннон Уокер, которая останется на орбите с шестью другими членами экипажа. Во время церемонии он подарил ей бумажную корону. Видео «коронации» появилось на официальном канале YouTube-канале Роскосмоса. Пересменка экипажей прошла ночью 16 апреля.