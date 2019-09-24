Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур

Запуск состоится в среду, 25 сентября, в 16:58 по московскому времени. «Союз»отправится на Международную космическую станцию, стыковка с которой произойдет в тот же день в 22:45.

Командир севшего в поле лайнера вернулся к полетам Подробнее

На МКС отправятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир, а также первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Сейчас на борту уже находятся двое россиян — Алексей Овчинин и Александр Скворцов, трое американцев — Ник Хейг, Кристина Кук и Эндрю Морган, а также итальянец Лука Пармитано.

Представители Московского планетария сообщили, что с 25 сентября и жители Москвы и Подмосковья смогут невооруженным глазом увидеть МКС. Там отметили, что сначала она появится в южной части неба, а оттуда двинется на восток.

Экипаж самолета Airbus А321 смог совершить аварийную посадку в кукурузном поле спустя несколько минут после вылета из-подмосковного аэропорта Жуковский. Лайнер, на борту которого в этот момент находилось 233 человека, столкнулся со стаей птиц, которые попали в оба двигателя. Благодаря мастерству пилотов и бортпроводников все пассажиры и члены экипажа остались живы. За медицинской помощью после жесткой посадки обратились 76 человек, из них — 19 детей.