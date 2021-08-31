Экипаж с Пересильд и Шипенко допустили к полету на МКС для создания фильма

Главная медкомиссия разрешила экипажу с режиссером Климом Шипенко и актрисой Юлией Пересильд полет на Международную космическую станцию (МКС). Там впервые в истории будет снят фильм, он получил название «Вызов». Об этом сообщил Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

«Решением комиссии космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров, участники космического полета Юлия Пересильд и Клим Шипенко (основной экипаж МКС-66), а также космонавт Роскосмоса Олег Артемьев, участники космического полета Алена Мордовина и Алексей Дудин (дублирующий экипаж МКС-66) признаны годными к космическому полету по состоянию здоровья», — сказано в сообщении центра, которое процитировало РИА «Новости».

Запуск корабля «Союз МС-19» ракетой-носителем «Союз-2.1а» пройдет с космодрома Байконур 5 октября. Ожидается, что после съемки фильма на МКС Шипенко и Пересильд 17 октября вернутся на Землю на корабле «Союз МС-18» вместе с космонавтом Олегом Новицким.

Ранее стало известно, что Роскосмос пригласил миллиардеров Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона посмотреть на запуск с космодрома Байконур корабля «Союз МС-19» с Пересильд и Шипенко.