Экипаж подлодки «Омск» торжественно встретили на Камчатке

Атомный подводный крейсер «Омск» был торжественно принят на Камчатке. Экипажу вручили жаренного поросенка. Об этом сообщило издание «ПолитЭксперт».

На церемонию прибыл командующий подводными силами ТОФ вице-адмирал Владимир Дмитриев. Он поздравил военных с выполнением боевых задач. Кроме него, к мероприятию присоединились местные чиновники, ветераны и дети из юнармейского движения. Также отличившаяся часть экипажа получила награды, грамоты и ценные подарки.