Экипаж МКС закрылся в российском модуле после утечки воздуха

«Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено», — заявил представитель госкорпорациии.

Экипаж МКС планирует за три дня определить место утечки и ликвидировать его.

Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал «360», что закрытие люков позволяет зафиксировать падение давления в пустом пространстве. Оно свидетельствует, что утечка воздуха находится именно в этом модуле.

Для поиска самого места утечки используют специальные ультразвуковые устройства. При этом он подчеркнул, что такие случаи происходили на МКС и ранее, поэтому как действовать в подобной ситуации экипаж знает.

О новой утечке воздуха на космической станции стало известно в минувший четверг, 20 августа. В NASA уточнили, что незначительную утечку воздуха зафиксировали в американском сегменте еще в сентябре 2019 года. Но в последнее время она увеличилась в размере, о чем свидетельствует ускоренное падение давления.

В Роскосмосе заявили, то экипаж МКС действует по процедуре, прописанной в бортовой документации. Угрозы жизни и здоровью для экипажа станции нет.