facebook_pixel
    21 августа 2020, 23:43

    Экипаж МКС закрылся в российском модуле после утечки воздуха

    Анатолий Минкин

    Для поиска утечки воздуха в американском сегменте МКС экипаж станции перешел в российский модуль «Звезда» и задраил люки. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя пресс-службы Роскосмоса.

    «Закрытие люков на американском сегменте и закрытие люка между американским и российским сегментами станции проведено», — заявил представитель госкорпорациии.

    Экипаж МКС планирует за три дня определить место утечки и ликвидировать его.

    Ранее летчик-космонавт Михаил Корниенко рассказал «360», что закрытие люков позволяет зафиксировать падение давления в пустом пространстве. Оно свидетельствует, что утечка воздуха находится именно в этом модуле.

    Для поиска самого места утечки используют специальные ультразвуковые устройства. При этом он подчеркнул, что такие случаи происходили на МКС и ранее, поэтому как действовать в подобной ситуации экипаж знает.

    О новой утечке воздуха на космической станции стало известно в минувший четверг, 20 августа. В NASA уточнили, что незначительную утечку воздуха зафиксировали в американском сегменте еще в сентябре 2019 года. Но в последнее время она увеличилась в размере, о чем свидетельствует ускоренное падение давления.

    В Роскосмосе заявили, то экипаж МКС действует по процедуре, прописанной в бортовой документации. Угрозы жизни и здоровью для экипажа станции нет.

    Новости SMI.FM