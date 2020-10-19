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    19 октября 2020, 12:04

    Экипаж МКС устранил утечку воздуха

    Юлия Булыгина

    На МКС устранили утечку воздуха временными средствами. Теперь на Земле должны решить, как устранить утечку на постоянной основе.
    Экипаж МКС устранил утечку воздуха

    «Сейчас мы его (место утечки — прим.ред.) изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время», — сказал космонавт Иван Вагнер во время сеанса связи с Землей, его цитирует РИА «Новости».

    Новый экипаж Международной космической станции доставил на борт оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда». 15 октября стало известно, что, кроме утечки, есть проблемы и с системой получения кислорода.

    Предполагаемое место утечки воздуха на МКС удалось найти с помощью пакетика чая. Его движение при невесомости в сторону утечки воздуха за борт зафиксировали камеры.

    Ракета-носитель «Союз-2.1а» 14 октября за рекордное время доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17». На его борту были Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Прежний экипаж МКС вернется на Землю 22 октября. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе до 9 апреля.