Экипаж МКС устранил утечку воздуха

На МКС устранили утечку воздуха временными средствами. Теперь на Земле должны решить, как устранить утечку на постоянной основе.

«Сейчас мы его (место утечки — прим.ред.) изолировали временно, и на Земле принимают решение, как мы будем герметизировать это место утечки уже на долгое время», — сказал космонавт Иван Вагнер во время сеанса связи с Землей, его цитирует РИА «Новости».

Новый экипаж Международной космической станции доставил на борт оборудование для поиска и устранения утечки воздуха в российском модуле «Звезда». 15 октября стало известно, что, кроме утечки, есть проблемы и с системой получения кислорода.

Предполагаемое место утечки воздуха на МКС удалось найти с помощью пакетика чая. Его движение при невесомости в сторону утечки воздуха за борт зафиксировали камеры.

Ракета-носитель «Союз-2.1а» 14 октября за рекордное время доставила на орбиту пилотируемый корабль «Союз МС-17». На его борту были Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и американка Кэтлин Рубинс. Прежний экипаж МКС вернется на Землю 22 октября. Рыжиков, Кудь-Сверчков и Рубинс пробудут в космосе до 9 апреля.