Экипаж исследовательского судна получил кортик Евгения Примакова

В Санкт-Петербурге прошла церемония вручения кортика бывшего российского премьера Евгения Примакова экипажу судна, которое носит имя экс-главы правительства. Об этом написал «Петербургский дневник».

Отмечается, что кортик экипажу судна передал внук политика, его полный тезка Евгений Примаков. По его словам, его дед страстно любил морской простор, поскольку был профессиональным моряком. Он назвал величайшей справедливостью, что уникальное российское судно носит название «Академик Евгений Примаков».

«И наша семья решила, что кортик, который Евгений Примаков получил по окончании мореходки, должен храниться на борту именно этого судна», — цитируют внука бывшего премьер-министра «Невские новости».