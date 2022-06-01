«Экипаж игрушек» поздравил ребят с Днем защиты детей из космоса

Космонавты МКС поздравили россиян с Днем защиты детей вместе с «экипажем игрушек». Экипаж собрал все игрушки на станции и сфотографировался с ними. Снимком поделился в соцсети «ВКонтакте» космонавт Олег Артемьев.

«Сегодня собрал все индикаторы невесомости и наши талисманы, чтобы вместе с „экипажем игрушек“ поздравить всех детей нашей планеты с Международным днем защиты детей!» — написал он.

Артемьев пожелал всем детям быть здоровыми, счастливыми и окруженными заботой и вниманием. Пользователи в комментариях назвали фото ярким и «фееричным». Люди отмечали, что на фото — целый «маленький музей или игровая». Одна из пользователей призналась, что ее дети очень обрадовались такому поздравлению.

Ранее космонавты креативно поздравляли жителей с 9 Мая (развернув Знамя Победы в открытом космосе), а на Пасху испекли кулич из того, что было на МКС, и по видеосвязи показали его патриарху Кириллу. Из-за невесомости пасхальное украшение плавало в воздухе.