Екатеринбуржцы проголосовали за место нового храма

В Екатеринбурге с утра 13 октября стартовало голосование по поводу места строительства нового храма. Порог явки, при котором голосование признается состоявшимся, составил 2% и он преодолен.

«На 16:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 6,51%. Избирательная комиссия информирует, что на 16:00 проголосовали 70 712 человек», — указано в сообщении муниципальной избирательной комиссии. Разница с московским временем в уральской столице составляет +2 часа.

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Среди первых проголосовавших был председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин. Он рассказал, что руководство города сделало все возможное, чтобы горожане могли прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании.

«На всех пунктах присутствуют члены избирательной комиссии, независимые наблюдатели, установлено видеонаблюдение. То есть, сделано все для того, чтобы голосование прошло максимально открыто», — рассказал Антошин.

Горожане ранее поддержали идею главы Екатеринбурга Александра Высокинского о проведении опроса. Большинство местных жителей назвали опрос отличной демократичной возможностью спокойно разрешить спорную ситуацию по поводу места строительства нового храма в городе.

Опросные участки будут работать до 20:00. Первые результаты опроса будут оглашены в понедельник, 14 октября.