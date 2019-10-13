Екатеринбуржцы проголосовали за место нового храма
«На 16:00 явка горожан в пункты проведения опроса составила 6,51%. Избирательная комиссия информирует, что на 16:00 проголосовали 70 712 человек», — указано в сообщении муниципальной избирательной комиссии. Разница с московским временем в уральской столице составляет +2 часа.
Возрождение любви и веры. Троицкий храм в Клину открыли после реставрацииПодробнее
Среди первых проголосовавших был председатель Избирательной комиссии Екатеринбурга Вадим Антошин. Он рассказал, что руководство города сделало все возможное, чтобы горожане могли прийти на избирательный участок и принять участие в голосовании.
«На всех пунктах присутствуют члены избирательной комиссии, независимые наблюдатели, установлено видеонаблюдение. То есть, сделано все для того, чтобы голосование прошло максимально открыто», — рассказал Антошин.
Горожане ранее поддержали идею главы Екатеринбурга Александра Высокинского о проведении опроса. Большинство местных жителей назвали опрос отличной демократичной возможностью спокойно разрешить спорную ситуацию по поводу места строительства нового храма в городе.
Опросные участки будут работать до 20:00. Первые результаты опроса будут оглашены в понедельник, 14 октября.