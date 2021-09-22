Екатеринбуржца осудят за продажу квартир умерших жильцов

В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, которого обвинили в мошенничестве. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на областную прокуратуру.

Следствие предполагает, что несколько лет назад мужчина обманным путем завладел правом собственности на восемь квартир. Отмечается, что жилплощадь, собственники которой умерли, перешла в собственность государства, так как ни у кого не было прав унаследовать это жилье. Обвиняемый успел заключить четыре сделки и продать квартиры на 16 миллионов рублей. Его дело рассмотрит Чкаловский суд Екатеринбурга.