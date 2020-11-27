facebook_pixel
    27 ноября 2020, 22:13

    Екатеринбуржец попал на штраф из-за пьяного брата на Урале

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге на две тысячи рублей оштрафовали местного жителя за нарушение масочного режима. Об этом сообщило ИА Ura.ru.

    Отмечается, что мужчина обвинил своего брата в подставе, который, по его словам, оказался в полицейском отделении, будучи навеселе. Собеседник информагентства уверяет, что на тот момент он находился дома.

    «Это, наверное, мой брат представился моим именем, сволочь. Что было в тот день. брат не помнит, он был пьяным. И не помнит, забирали ли его в полицию», — поделился инсайдер.