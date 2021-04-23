Екатеринбуржец получил пожизненный срок за поджог дома, в котором погибли восемь человек

Свердловский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Екатеринбурга Александру Пократову, который в марте 2020 года поджег деревянный дом на улице Омской. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Следственное управление СК России по Свердловской области.

Должностные лица признали мужчину виновным и дали ему пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима.

В прокуратуре заявили, что Пократов имел исключительно хулиганские побуждения. По данным следствия, злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей и поджег. После этого дом загорелся. В результате пожара погибли восемь человек.

Пократова проверили на вменяемость: был проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, химические, генетические, автороведческая и психолого-психиатрическая. Специалисты выяснили, что мужчина отдавал отчет своим действиям.

Мужчину задержали случайно, когда в начале апреля наряд ГИБДД заметил его на улице около горящего барака. Инспекторы ДПС передали злоумышленника сыщикам уголовного розыска. Те в свою очередь изучили ранее полученную информацию и поняли, что молодой человек может быть причастен к серии поджогов жилых домов. Это позднее и подтвердилось.