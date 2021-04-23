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    23 апреля 2021, 20:28

    Екатеринбуржец получил пожизненный срок за поджог дома, в котором погибли восемь человек

    Алена Макаренко

    Свердловский областной суд вынес приговор 30-летнему жителю Екатеринбурга Александру Пократову, который в марте 2020 года поджег деревянный дом на улице Омской. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Следственное управление СК России по Свердловской области.

    Екатеринбуржец получил пожизненный срок за поджог дома, в котором погибли восемь человек

    Должностные лица признали мужчину виновным и дали ему пожизненный срок с отбыванием в колонии особого режима.

    В прокуратуре заявили, что Пократов имел исключительно хулиганские побуждения. По данным следствия, злоумышленник достал из своего рюкзака легковоспламеняющуюся жидкость, облил ею деревянный пол в подъезде под лестницей и поджег. После этого дом загорелся. В результате пожара погибли восемь человек.

    Пократова проверили на вменяемость: был проведен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, пожарно-технические, химические, генетические, автороведческая и психолого-психиатрическая. Специалисты выяснили, что мужчина отдавал отчет своим действиям.

    Мужчину задержали случайно, когда в начале апреля наряд ГИБДД заметил его на улице около горящего барака. Инспекторы ДПС передали злоумышленника сыщикам уголовного розыска. Те в свою очередь изучили ранее полученную информацию и поняли, что молодой человек может быть причастен к серии поджогов жилых домов. Это позднее и подтвердилось.