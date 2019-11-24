Екатеринбуржец нашел банковские документы в куче мусора. Фото

Житель Екатеринбурга нашел в куче мусора данные клиентов «Уральского банка реконструкции и развития». Выброшенными оказались не только анкеты с указанием имен и фамилий, но и фотографии.

Фотографии кучи мусора с анкетами банка опубликовал паблик «Типичный Екатеринбург».

Администраторы паблика рассказали, что после публикации документов им написал сотрудник банка. Он сообщил, что у него выхватили сумку с бумагами в троллейбусе. Кроме бумаг, у него пропал также кошелек. Сотрудник также выразил опасения, что после потери документов его могут уволить.

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Теперь жители Екатеринбурга задаются вопросом, почему конфиденциальные документы вынесли из здания банка и попытались увезти на общественном транспорте.

В «Уральском банке реконструкции и развития» сообщили Ura.ru, что после публикации документов проводится проверка.