21 марта 2024, 18:21
Екатеринбурженок с непростой судьбой позвали на кастинг шоу «Пацанки»
Кастинг на новый сезон шоу «Пацанки» пройдет в Екатеринбурге
В Екатеринбурге пройдет открытый кастинг для участия в новом сезоне реалити-шоу «Пацанки». Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на пресс-службу телеканала «Пятница».
Кандидатки будут проходить отбор 24 марта с 12:00 до 19:00 в конференц-зале гостиницы «Тесса». Участвовать в нем смогут девушки старше 18 лет без специальной подготовки. Им нужно будет прийти в назначенное время и поделиться своей историей с продюсерами и кастинг-редакторами шоу. Аналогичные отборы также пройдут в Москве, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Хабаровске.
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В новом выпуске снимутся 15 девушек с трудной судьбой. Четыре года подряд программа удостаивается награды «Лучшие социальные проекты России».
Участница четвертого сезона «Пацанок» Яна Цветкова сообщила правоохранителям о попытке изнасилования. Информация оказалась фейком.
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