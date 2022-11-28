Общество 28 ноября 2022, 12:06 Екатеринбурженку осудили за убийство новорожденного ребенка

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В Екатеринбурге перед судом предстала местная жительница, которую обвинили в убийстве своего новорожденного ребенка. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на региональный Следком.

Убийство произошло летом прошлого года. Обвиняемая не хотела оставлять ребенка и решила после родов избавиться от него. Она родила малыша в туалетной комнате, после чего зажала ему рот и нос. В результате он скончался от асфиксии. Труп женщина выкинула в мусорный бак.

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ИА Ura.ru написало, что суд приговорил ее к двум годам ограничения свободы. Смягчающим обстоятельством при вынесении приговора стало то что на иждивении у осужденной есть двое несовершеннолетних детей.

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