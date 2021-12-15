Екатеринбурженка приехала в свою квартиру спустя три года и нашла там десятки кошек

В одном из районов Екатеринбурга нашли квартиру, в которой запертыми держали десятки кошек. Хозяйка сдавала недвижимость три года и при этом ни разу не проверила ее состояние. Об этом написал сайт E1.ru.

Хозяйка квартиры рассказала изданию, что живет за городом. Соседи и раньше жаловались на запах, но женщина-арендодатель говорила о лежачей маме.

«Одни соседи долгое время не могли продать свое жилье из-за этого запаха, они вышли на хозяйку, она приехала, дверь открыли, а за ней десятки кошек и слой экскрементов на полу в несколько сантиметров», — рассказала жительница Екатеринбурга Алена, которая сейчас помогает пристроить животных.

Кошек, предположительно, не стерилизовали, поэтому они регулярно размножались, арендатор привозила им еду.

Животные до сих пор остаются в запертой квартире, потому что аренда пока что оплачена. Волонтеры сообщили, что съемщица хочет забрать животных, но если этого не случится, им нужно будет искать новый дом или выпускать на улицу. В городе нет передержки, которая могла бы взять сразу всех. Зоозащитники будут просить всех неравнодушных хотя бы на время взять к себе животных.