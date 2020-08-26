Екатеринбурженка попала под суд за сохраненную песню в соцсети

Гузеева рассказала, что причиной стал клип группы Alai Oli. Она сохранила видеозапись на своей открытой странице 10 лет назад, а с 2016 года эта песня считалась запрещенной.

«Это даже не репост, только в хранилище была, и я давно забыла о ней», — пояснила девушка.

В результате на нее завели административное дело по статье «Массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».

Пресс-служба прокуратуры Курганской области на момент публикации статьи комментариев не дала.