Екатеринбурженка попала под суд за сохраненную песню в соцсети
Административное дело завели на екатеринбургскую художницу Полину Гузееву за песню, которую она 10 лет назад сохранила на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Гузеева рассказала, что причиной стал клип группы Alai Oli. Она сохранила видеозапись на своей открытой странице 10 лет назад, а с 2016 года эта песня считалась запрещенной.
«Это даже не репост, только в хранилище была, и я давно забыла о ней», — пояснила девушка.
В результате на нее завели административное дело по статье «Массовое распространение материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов».
Пресс-служба прокуратуры Курганской области на момент публикации статьи комментариев не дала.