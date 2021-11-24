Екатеринбурженка победила COVID-19 в 103 года

Жительница Екатеринбурга переболела COVID-19 в возрасте 103 лет. Долгожительница поправилась и успешно выписалась из больницы, сообщило Ura.ru.

«Мы довольны результатами лечения. На фоне терапии была достигнута положительная динамика: нормализовались лабораторные показатели, стабилизировались температура и уровень сатурации. Евдокия Климентьевна пережила две пандемии за свою долгую жизнь и сегодня мы с радостью выписываем ее домой», — прокомментировал заведующий отделением № 1 ГКБ 40 Сергей Шабанов.

Долгожительница родилась в 1918 году, когда в мире бушевала эпидемия испанского гриппа.