Екатеринбурженка бросила работу и уехала собирать клубнику в Шотландии

Жанна Чекунова, 30-летняя екатеринбурженка, бросила работу в строительной фирме в родном городе и уехала собирать клубнику на ферме в Шотландии. Ее историю рассказал kp.ru.

О поиске сезонных работников на шотландской ферме Жанна узнала из объявления в интернете. Она отправила заявку и вскоре с ней связались работодатели. В Шотландию Жанна мечтала попасть давно из-за фильма «Гарри Поттер», который снимался именно там, поэтому, не раздумывая, ухватилась за возможность.

Рабочие смены на ферме начинаются с рассветом, но девушку это не пугает. К тому же, гастарбайтеры на шотландских фермах неплохо зарабатывают. Жанне удалось собрать порядка 800 тысяч рублей и значительно сократить срок своей ипотеки.

«Зарплату платили раз в неделю, она после вычета страховки, платы за жилье и прочего от 35-40 тысяч в неделю была», — поделилась девушка.