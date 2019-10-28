  • Екатеринбургский школьник смог запомнить свыше 13 тыс знаков числа пи

    28 октября 2019, 17:59

    Артур Блянихов

    В Книгу рекордов России попал десятиклассник из Екатеринбурга Денис Бабушкин, который запомнил более 13 тысяч знаков числа пи и воспроизвел их на досках за шесть часов 20 минут. Об этом сообщило РИА «Новости».

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    Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что результаты проверяли в течение двух месяцев, после чего школьнику вручили диплом с официальным подтверждением установленного рекорда.

    По данным издания, молодой человек учится в десятом классе специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Он загорелся идеей побить рекорд в 2018 году.

    При поддержке университетских преподавателей Денис тренировался в течение года. Они также приняли участие в фиксации рекорда, который Бабушкин установил в августе на специализированной площадке в Москве.

    «В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака», — рассказал инсайдер.