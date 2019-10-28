Екатеринбургский школьник смог запомнить свыше 13 тыс знаков числа пи

Побит мировой рекорд вычисления числа пи Подробнее

Сайт «Аргументы и факты» уточнил, что результаты проверяли в течение двух месяцев, после чего школьнику вручили диплом с официальным подтверждением установленного рекорда.

По данным издания, молодой человек учится в десятом классе специализированного учебно-научного центра Уральского федерального университета. Он загорелся идеей побить рекорд в 2018 году.

При поддержке университетских преподавателей Денис тренировался в течение года. Они также приняли участие в фиксации рекорда, который Бабушкин установил в августе на специализированной площадке в Москве.

«В специальном помещении на досках он писал символы числа пи, и ему таким образом удалось воспроизвести за шесть часов 20 минут вместе с перерывами на разминки 13 202 знака», — рассказал инсайдер.