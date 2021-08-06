Екатеринбургский писатель скончался от COVID-19

Писатель из Екатеринбурга Андрей Комлев умер от ковида. Об этом сообщила его дочь, написало Ura.ru.

«Сегодня не стало моего самого близкого и любимого человека — моего папы Комлева Андрея Петровича. Папа умер от коронавируса «дельта», — написала дочь писателя на своей странице в Facebоok.

Она добавила, что отец отказывался делать прививку, и она винит себя в том, что не смогла его заставить.

Андрей Комлев — автор книг «Лик», «Очерки встреч — разлук».