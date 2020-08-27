Екатеринбургский митрополит рассказал о судьбе монастыря экс-схиигумена Сергия

По словам митрополита, все, что надо было сделать с точки зрения церкви, сделано. Осталось юридически оформить здания.

«Больше пока ничего говорить не буду», — добавил Кирилл.

Он усомнился в регистрации опального схимонаха Сергия в монастыре по адресу город Среднеуральск, Северный проезд, 15. По словам клирика, Сергий не мог там прописаться, так как здания юридически не оформлены.

Уточняется, что именно этот адрес озвучили на судебном заседании в начале июля, когда рассматривалось дело бывшего схиигумена.

По данным информагентства, Среднеуральский монастырь — это фантом. Фактически он существует, но по документам на его месте значится лес. Таким образом, все монастырские строения — незаконный самострой.