Общество 11 апреля 2023, 10:37 Екатеринбургский депутат спустя пять месяцев вернулся из зоны СВО Депутат гордумы Екатеринбурга Жуков вернулся из зоны проведения спецоперации РИА «Новости»

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В Екатеринбург вернулся депутат городской думы, президент фонда «Город без наркотиков» Тимофей Жуков. Он стал добровольцем в конце 2022 года, сообщили в администрации.

Тимофей Жуков не сложил мандат и по возвращении вышел на прежнюю работу — принял участие в заседании 10 апреля. Коллеги встретили его аплодисментами.

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Депутат уехал добровольцем в зону проведения спецоперации в ноябре прошлого года и, по информации Ura.ru, собирался вернуться в мае. Он получил контузию при взрыве, попал в больницу и решил пройти реабилитацию в своем городе.

Добровольцем на фронт ушел другой народный избранник — бывший депутат городской думы Владивостока Дмитрий Ямщиков. В феврале коллега объявил о его гибели. Глава горадминистрации Воркуты Ярослав Шапошников и пять его сотрудников тоже объявили, что отправятся служить по контракту. Их решение поддержали в администрации президента.