Екатеринбургский депутат назвал защитников местного парка террористами

Жители города выступают против реконструкции парка. Екатеринбуржцы переживают из-за возможной вырубки леса. Речь о парке зашла на заседании гордумы.

«По поводу парка XXII партсъезда… Я категорически против, чтобы товарищ Высокинский тратил свое время на встречу с бунтовщиками. Это не сквер жителей. Это не их территория», — сказал Колесников. По словам депутата, мэр города должен «выбивать деньги у федералов», а не ходить на «переговоры с террористами».

Горожане восстали против благоустройства еще на прошлой неделе. Они два раза собирались рядом с парком, чтобы показать властям свое недовольство. Все закончилось тем, что администрация района Верх-Исетского встретилась с людьми и пообещала создать рабочую группу, чтобы решить вопрос.

Екатеринбуржцы активно реагируют на перемены в городе. Так, весной прошлого года жители встали на защиту сквера, где было запланировано строительство храма.