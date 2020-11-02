Екатеринбургские врачи пожаловались на необоснованные вызовы

Медработники рассказали, что екатеринбуржцы бояться лишний раз выходить на улицу из-за распространения коронавируса. Они сразу же обращаются в скорую при первых признаках недомогания. В результате число звонков выросло в два раза.

«У людей паника начинается, они начинают вызывать, даже когда у них есть легкие симптомы», — поделилась терапевт Мария Савина.