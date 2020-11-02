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    02 ноября 2020, 19:54

    Екатеринбургские врачи пожаловались на необоснованные вызовы

    Артур Блянихов

    В Екатеринбурге у врачей скорой помощи резко увеличилась нагрузка из-за роста заражения респираторными инфекциями и заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило ОТР.

    Медработники рассказали, что екатеринбуржцы бояться лишний раз выходить на улицу из-за распространения коронавируса. Они сразу же обращаются в скорую при первых признаках недомогания. В результате число звонков выросло в два раза.

    «У людей паника начинается, они начинают вызывать, даже когда у них есть легкие симптомы», — поделилась терапевт Мария Савина.