Екатеринбургские врачи пожаловались на необоснованные вызовы
В Екатеринбурге у врачей скорой помощи резко увеличилась нагрузка из-за роста заражения респираторными инфекциями и заболеваемости COVID-19. Об этом сообщило ОТР.
Медработники рассказали, что екатеринбуржцы бояться лишний раз выходить на улицу из-за распространения коронавируса. Они сразу же обращаются в скорую при первых признаках недомогания. В результате число звонков выросло в два раза.
«У людей паника начинается, они начинают вызывать, даже когда у них есть легкие симптомы», — поделилась терапевт Мария Савина.