Екатеринбургские волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам в самоизоляции

«Мы готовы помочь делом, в такие непростые времена и проверяется, кто способен к реальной заботе о человеке», — подчеркнул Маслаков.

По данным информагентства, ранее глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко попросил фонд «Добрососедство» оказать оперативную помощь пенсионерам, которые нуждаются в особой заботе в сложившейся ситуации.

«Принимая во внимание, что наиболее эффективный способ избежать заражения — оставаться дома, важно организовать бесперебойную доставку продуктов и других жизненно важных товаров», — подчеркнул Ноженко.