Екатеринбургские волонтеры начали доставлять продукты пенсионерам в самоизоляции
Депутат Заксобрания Свердловской области Виктор Маслаков рассказал, что волонтеры фонда «Добрососедство» начали помогать пенсионерам, которые находятся в самоизоляции из-за распространения коронавируса. Они доставляют им продукты и товары первой необходимости, передает ИА Ura.ru.
«Мы готовы помочь делом, в такие непростые времена и проверяется, кто способен к реальной заботе о человеке», — подчеркнул Маслаков.
По данным информагентства, ранее глава Ленинского района Екатеринбурга Дмитрий Ноженко попросил фонд «Добрососедство» оказать оперативную помощь пенсионерам, которые нуждаются в особой заботе в сложившейся ситуации.
«Принимая во внимание, что наиболее эффективный способ избежать заражения — оставаться дома, важно организовать бесперебойную доставку продуктов и других жизненно важных товаров», — подчеркнул Ноженко.