Екатеринбургские мошенники предлагают продезинфицировать подъезды за деньги

«Звонят в квартиру и предлагают за деньги помыть подъезд. Якобы, чтоб жильцы скинулись вскладчину. Сказали, что из управляющей компании», — сообщила жительница Солнечного.

Такое предложение удивило женщину. Так как за уборку подъездов люди все равно платят. В управляющей компании были в недоумении от такого заявления. Там сообщили, что это мошенники, и не стоит им доверять.