Екатеринбургская епархия призвала молиться о вразумлении священника Сергия

Екатеринбургская епархия опубликовала официальный комментарий по ситуации со схиигуменом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Священники призывают молиться за Сергия.

«В Екатеринбургской епархии призывают молиться о вразумлении схиигумена Сергия, дабы данное ему время до следующего заседания церковного суда он использовал для исправления и покаяния» — говорится в сообщении пресс-службы Епархии Екатеринбурга.

Кроме этого, Епархия дает время священнику одуматься и покаяться до проведения очередного церковного суда. Также в заявлении Епархия напомнила, что обряды священник Сергий не имеет право совершать, поэтому таинства, которые проводит Сергий будут недействительны.

Екатеринбургская епархия считает, что схиигумену Сергию (Романову), захватившему женский монастырь, должна быть предоставлена возможность для оправдания и пересмотра его заблуждений и покаяния. При этом в епархии напомнили, что опальному священнику вынесен запрет на служение, также ему предписано нести монашеский постриг на территории мужского Иоанно-Богословского скита, которые находится недалеко от женского монастыря, где Сергий продолжает оставаться, несмотря на заперт.

Ранее сообщалось, что женский Среднеуральский монастырь покинула матушка Варвара, которая должна была занять место Сергия. Но она не захотела ввязываться в споры со священником и уехала с сестрами, чтобы не продолжать конфликт.