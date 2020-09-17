Екатеринбургская епархия обратилась в полицию из-за захвата экс-схиигуменом Сергием монастыря

Комиссию Екатеринбургской епархии не пустили на территорию Среднеуральского женского монастыря, где сейчас находится опальный экс-схиигумен Сергий (Романов). Теперь с этим будет разбираться полиция.

«Сегодня утром епархиальная комиссия не была допущена на территорию монастыря для проведения молебна и осуществления инвентаризации, в связи с чем епархия обратилась в правоохранительные органы», — сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

Члены комиссии проведут инвентаризацию имущества монастыря, проверят обитель на незаконные постройки и исполнение требований действующего градостроительного, земельного и лесного законодательства.

На прошлой неделе церковный суд Екатеринбургской епархии принял решение отлучить бывшего схиигумена от церкви. После того, как это решение утвердит патриарх Кирилл, Сергия будут снова звать Николай Романов.

15 сентября Свердловский областной суд отклонил апелляцию адвоката экс-монаха по делу о возбуждении ненависти. Ему придется заплатить штраф в размере 18 тысяч рублей.

Во время самоизоляции Сергий призывал паству не верить в пандемию коронавируса и выходить на улицу. Против него возбудили административное дело за распространение недостоверной информации.