Екатеринбург затопило ночным ливнем

Гроза с сильнейшим ливнем обрушалась на Екатеринбург минувшей ночью. По улицам города неслись потоки воды. Автомобили превратились в нечто наподобие лодок, а пешеходам приходилось передвигаться с большой осторожностью, чтобы ненароком не уйти под воду.

Из-за разгула стихии много домов осталось без света, а в одном здании пришлось экстренно эвакуировать людей из-за возгорания, которое произошло из-за короткого замыкания, сообщило местное издание E1.ru.

На улице Солнечной очевидцы сообщали о буквально плывущих по двору машинах. Уровень воды на перекрестке проспекта Космонавтов и улицы Индустрии составлял почти полметра. Автомобили глохли прямо на ходу.

При этом один из местных жителей снял на видео дорожную технику, которая, по его словам, продолжала укладывать асфальт в такой ливень.

Екатеринбуржцы продолжают жаловаться на подтопления подъездов своих домов, квартир и офисов. В администрации города заверили, что уже ночью для ликвидации последствий ливня были направлены аварийные бригады городских коммунальных служб.

По данным мэрии, из-за дождя и грозы была нарушена работа 89 светофоров. Глава города Алексей Орлов поручил коммунальщикам в течение суток ликвидировать последствия потопа и вернуть в штатный режим работу светофоров и движение автотранспорта на всех участках дорожной сети Екатеринбурга. На местах подтоплений работают аварийные бригады, которые следят за ливневой канализацией и прочищают стоки.