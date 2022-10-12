hh.ru: Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу | 360°

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hh.ru: Екатеринбург попал в десятку городов России, где проще всего найти работу

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Екатеринбург вошел в топ-10 российских городов с самой низкой конкуренцией среди соискателей работы. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу hh.ru.

На каждую вакансию там зафиксировано 4,1 открытых резюме.

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«Екатеринбург находится на шестом месте в стране», — уточнили в пресс-службе.

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По данным пресс-службы hh.ru, еще проще отыскать работу в Красноярске.

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