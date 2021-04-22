Екатеринбург на выходных накроют дожди

Солнечные дни в Екатеринбурге прервутся дождями. Синоптики обещают, что они задержатся всего на пару дней. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на Уральский гидрометцентр.

Предстоящий дождь поможет рассеять смог, про который говорили синоптики и МЧС. Пропадет запах горелого, который был заметен в части районов города. Накануне вечером в воздухе в полтора раза была превышена концентрация мелкодисперсной пыли.

Сотрудники центра «Фобос» рассказали, что ливней и снегопадов Урал уже не увидит. Дожди будут недолгими, дневная температура зафиксируется в районе +9… +13 градусов. Ночью ожидается до 3 градусов тепла.