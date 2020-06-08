Екатерина Кузнецова рассказала о съемках в новом сериале

Подготовка к сериалу «Анка с Молдаванки» длилась год. Актриса влюбилась в сценарий, когда прочитала его впервые. Незадолго до начала съемок Кузнецова вместе с подругой полетела на море, чтобы загореть для роли. Она сочла, что жительница Одессы должна иметь золотистый загар.

«В Одессу я специально приехала чуть раньше съемок, дабы вкусить, скажем так, одесский колорит (хотя я много раз там бывала в детстве и вообще очень Одессу люблю). Ничего особенного я не делала — просто изучала город, народ, смотрела на поведение, органику людей. Они все свободные, открытые. С очень тонким чувством юмора и здоровым цинизмом», — поделилась артистка.

В течение съемок актрисе приходилось носить карие линзы и красить волосы в темный цвет. Роль в сериале «Анка с Молдаванки» у Екатерины самая любимая. Продолжения сериала, скорее всего, не будет, что очень сильно расстраивает артистку.

Кузнецова поделилась, чем ей так понравилось сниматься в этом сериале.

«То лето — вообще одно из лучших лет в моей жизни. Из Киева постоянно приезжали родные и подружки. Была вкусная еда. Удивительные партнеры. Так получилось, что я снималась со своей однокурсницей, с которой мы очень близко дружили в университете, а в кадре ни разу не были вместе. А мы тут еще и подружек играли. Можете себе представить? Одесса в тот период расцветала, начинался курортный сезон. Было прямо очень хорошо. Я с огромным трепетом вспоминаю», — рассказала она.