Екатерина Конопенко из Магнитогорска вернулась к работе с детьми после увольнения

Местная жительница вновь проводит занятия по кикбоксингу. По ее словам, дети не могут долго ждать, им нужны тренировки. Поэтому Конопенко продолжила бесплатно тренировать своих воспитанников в другом зале.

Найти помещение ей помогли родители.

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«Родительский комитет с еще большей активностью продолжает меня поддерживать», — рассказала Конопенко.

Педагог также подала апелляцию на решение Правобережного суда Магнитогорска, отказавшего ей в восстановлении на работе в детском центре. Заявление зарегистрировано 12 декабря в Челябинском областном суде.

Педагога уволили после того, как бывший омбудсмен из Челябинска Маргарита Павлова пожаловалась на откровенную фотосессию в соцсети. На снимках 20-летней давности Конопенко изображена в полуобнаженном виде. Правоохранители приступили к доследственной проверке по поводу возможного распространения порнографии.

Детский тренер обратилась в суд с иском. Женщина требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию, но проиграла.