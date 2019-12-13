  • Екатерина Конопенко из Магнитогорска вернулась к работе с детьми после увольнения

    13 декабря 2019, 11:51

    Алена Макаренко

    Педагог из Магнитогорска Екатерина Конопенко (она же — Катя Ганеши), уволенная из детского центра за участие в эротической фотосессии 20-летней давности, снова работает с детьми. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Местная жительница вновь проводит занятия по кикбоксингу. По ее словам, дети не могут долго ждать, им нужны тренировки. Поэтому Конопенко продолжила бесплатно тренировать своих воспитанников в другом зале.

    Найти помещение ей помогли родители.

    «Педагоги, долой купальники!» Екатерина Конопенко из Магнитогорска призвала коллег к честности

    Подробнее

    «Родительский комитет с еще большей активностью продолжает меня поддерживать», — рассказала Конопенко.

    Педагог также подала апелляцию на решение Правобережного суда Магнитогорска, отказавшего ей в восстановлении на работе в детском центре. Заявление зарегистрировано 12 декабря в Челябинском областном суде.

    Педагога уволили после того, как бывший омбудсмен из Челябинска Маргарита Павлова пожаловалась на откровенную фотосессию в соцсети. На снимках 20-летней давности Конопенко изображена в полуобнаженном виде. Правоохранители приступили к доследственной проверке по поводу возможного распространения порнографии.

    Детский тренер обратилась в суд с иском. Женщина требовала восстановить ее в должности и выплатить компенсацию, но проиграла.