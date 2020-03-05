Екатерина Диденко устроила истерику на шоу Собчак. Теперь она винит в трагедии врачей

Выпуск шоу «Док-Ток» с Екатериной Диденко мог и не выйти из-за того, что она устроила на съемках истерику и чуть не сорвала его. Однако он вышел в эфир «Первого канала». Блогер рассказала новые подробности трагедии и обвинила врачей «скорой».

На шоу снова показали художественную реконструкцию событий, оставив при этом некоторые реальные эксклюзивные видео для следующего выпуска. Инстаблогерша посмотрела фильм от начала до конца, а потом заявила, что сотрудники «скорой помощи» недостаточно постарались для того, чтобы спасти ее мужа Валентина.

По ее словам, она сразу начала оказывать супругу первую помощь, так как знает, как это делается. «Медики когда начали приезжать, я была возмущена. Получается, я оказываю помощь, а они просто не спеша проходили дальше, внутрь комнаты, и не выходили больше. Один (врач — прим. ред.) раз тридцать сделал непрямой массаж сердца и ушел», — пожаловалась Диденко, что ее просто оставили наедине с мужем, которому нужна была квалифицированная помощь.

По ее словам, халатное поведение врачей заметили и гости, некоторые из них также пришли на программу. Приглашенная блогерша Лилия Абрамова сообщила, что вся страна считает всю эту затею глупой. «Послушайте, ну так и есть. Это чудовищная история — в своей глупости, давайте это признавать», — заявила она.

Во время празднования дня рождения Диденко нескольким гостям стало плохо из-за купания в сухом льду в бассейне. После этого погибло три человека, в том числе и муж Екатерины, Валентин Диденко. В соцсетях девушку активно критикуют за активность в соцсетях и обвиняют в желании «хайпануть» на смерти мужа и друзей.