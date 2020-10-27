Ейскому школьнику сделали замечание за мнение в сочинении про осень. Пришлось извиняться

Учительница одной из ейских школ влепила тройку своему ученику, который порассуждал о состоянии людей осенью в сочинении. Она написала замечание, что его мнения никто не спрашивал. Фото последней страницы сочинения с оценкой разошлось по Сети. Женщина уже извинилась перед парнем и его семьей.

«Твоего мнения никто не спрашивал. Его очень много!» — написала педагог. Так она отреагировала на рассуждение своего воспитанника о том, что люди не хотят разглядеть прекрасное в осени и видят только плохое из-за занятости.

Школьник снял свое сочинение, переслал фото сестре, а она запостила его в Сети. Родственница десятиклассника назвала оценку справедливой, так как в сочинении было много ошибок, но замечание ее возмутило. Начальник управления образованием Ейского района Лидия Браун рассказала ТАСС, что конфликт исчерпан.

«Сегодня утром мы уже провели встречу с руководством школы и учителем, которая полностью признала свою неправоту, комментарий, оставленный ею под сочинением, конечно же, был очень некорректен. <…> Семье принесены извинения», — приводит агентство слова собеседницы.

Браун хочет встретиться со школьником и его родителями и выяснить, почему он решил придать огласке эту историю. Мама школьника считает, что ее сын поступил неправильно, переслав фотографию сестре.

В ведомстве уверили, что этот случай никак не скажется на дальнейшей учебе парня.