«Эхо Москвы» отключили от эфира

Главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что радиостанцию отключили от эфира. Генпрокуратура РФ потребовала ограничить к ней доступ из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.

Венедиктов рассказал о приостановке эфирного вещания в Facebook. Редакция «Эха Москвы», по его словам, с решением надзорного органа не согласна. Радиостанция намерена оспорить его в суде.

В Генпрокуратуре РФ отмечали, что доступ к сайту радиостанции «Эхо Москвы» необходимо ограничить, поскольку в эфире появляются призывающие к экстремизму материалы и ложные сведения в отношении действий российских военных в рамках спецоперации в Донбассе.

В беседе с «Интерфаксом» Венедиктов отмечал, что никаких нарушений закона редакция не увидела.