Егору Жукову запретили вести страницы в интернете

«Установленный судом запрет предполагает запрет именно на создание и ведение собственных интернет-страниц и тому подобного в Сети», — пояснила она.

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Макушкина не разъяснила, входят ли в этот запрет личные страницы в различных социальных сетях. Она отметила, что сторона защиты может обратиться в суд за уточнением приговора, если возникнут какие-либо вопросы .

Запрет будет действовать в течение двух лет. Кроме того, Жукова приговорили к трем годам условного заключения, осудив за призывы к экстремизму в роликах на YouTube.

Сам Жуков поблагодарил всех, кто боролся за его освобождение. Он сказал, что рад выйти на свободу, «но это несправедливая вещь» и «все превратилось в политику».

Егора Жукова арестовали в середине лета. Сперва его обвинили в участии в массовых беспорядках, которые произошли в Москве 27 июля. В результате это дело закрыли, но студента не отпустили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму за публикацию видеороликов.