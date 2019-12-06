Егора Жукова не отчислят из ВШЭ после признания виновным в экстремизме

Студента Егора Жукова, которого суд признал виновным в экстремизме, не будут отчислять из Высшей школы экономики. Об этом заявила проректор научно-исследовательского университета Валерия Касамара.

«Зачем мы будем его отчислять, если все это время мы его не отчисляли? У нас нет никаких оснований [для отчисления]. У него теперь есть полные основания приступить к учебе, готовиться к сессии. Для этого есть все необходимое», — сказала Касамара в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По ее словам, в университете очень рады, что Жуков может продолжить учиться и вернется в аудитории.

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Студента Егора Жукова задержали, а потом арестовали в середине лета. Сначала ему предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках в Москве 27 июля, это дело закрыли, но ему стали вменять публичные призывы к экстремизму за публикацию видеороликов. В августе Жуков находился под стражей, в начале сентября суд изменил ему меру пресечения на домашний арест.

6 декабря Жукова признали виновным в публичных призывах к экстремизму. Его приговорили к трем годам лишения свободы условно, а также запретили в течение двух лет пользоваться интернетом.