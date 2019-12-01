«Его техника была в идеальном состоянии»: друг рассказал о водителе упавшего с моста в Забайкалье автобуса

Водитель автобуса, слетевшего с моста в Забайкалье, погиб. Сообщения о его смерти «360» подтвердил друг Валерий. Он добавил, что мужчина держал технику в идеальном состоянии.

Водителя автобуса звали Сергей. Друг вспомнил погибшего как очень опытного работника.

«Вся его техника всегда была в идеальном техническом состоянии. Он в этом вопросе был очень щепетилен», — рассказал Валерий.

По официальной информации в аварии погибли 19 человек. Еще 21 пассажир получил травмы, их отправили в больницу. Всего в салоне находились 43 человека.

Пассажирский автобус выехал из Сретенска утром 1 декабря и направлялся в Читу. Однако на 60-м километре машина упала с моста на лед реки Куэнга. Транспортное средство слетело с трассы из-за лопнувшего переднего колеса. Автобус приземлился на крышу.

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выехал на место ЧП. Там уже работают сотрудники Госавтоинспекции, пожарные, медики и следователи-криминалисты. К месту происшествия направлены два вертолета Центра медицины катастроф.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек».