Адвокат Цимбалюка заявил, что прокуратура Москвы отозвала вызов его подзащитного
Прокуратура Москвы отозвала вызов украинского журналиста Романа Цимбалюка на допрос. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат работника прессы Николай Полозов.
«Другой прокурор сказал, что вызов был отозван несколько дней назад», — передал информацию Полозов, отметив, что кабинет, куда нужно было явиться, был закрыт. Адвокат обратился с вопросом в другое помещение, где ему ответили.
Он уточнил, что в ведомстве его попросили оставить ему для связи мобильный телефон. При этом, по его словам, ни его, ни его подзащитного о том, что вызов отменен, до этого не оповестили.
Полозов не стал раскрывать журналистам информацию о том, где сейчас находится Цимбалюк — в Москве или в Киеве. Он ответил, что поступает так для обеспечения его безопасности.
О том, что Романа Цимбалюка вызвали на допрос в московскую прокуратуру, сообщил RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Уточнялось, что его вызвали по делу о возбуждении вражды и ненависти к россиянам. Официального комментария от прокуратуры пока не поступало.
Роман Цимбалюк работает корреспондентом УНИАН в России. Его аккредитовали в России во время конфликта на востоке Украины.