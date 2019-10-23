По информации анонимных Telegram-каналов, в деле полковника Захарченко появилась новая информация, «о которой пока не пишут СМИ». Речь идет о том, что вместе с ним якобы работала заместитель главного редактора Frobes Россия Елена Тофанюк. Адвокат Захарченко Александр Карабанов опроверг эту информацию.

Telegram-канал со ссылкой на «информированные источники» заявил, что Тофанюк работала вместе с Захарченко, помогая ему «обрабатывать жертв медийно. По данным источника, в деле есть показания как минимум трех экс-банкиров, которые стали жертвами сообщников. Они якобы рассказали, что сперва Тифанюк их «топила», а затем в работу включался Захарченко, который их «дожимал».

Осужденный экс-полковник Захарченко сравнил себя с героем из «Игры престолов» Подробнее

«Его можно с таким же успехом обвинить в убийстве Кеннеди — со ссылкой на источник», — заявил адвокат полковника.

Александр Карабанов пояснил, что за два года следствия в деле Захарченко не появилось никаких новых подробностей.

«Федеральный уровень следственного комитета с огромной следственной группой ничего не мог установить в плане преступной деятельности Захарченко, кроме якобы использованной им скидочной карты. И данная фабула обвинения, собственно говоря, и была закреплена судом. Иных каких-то соучастников, фигурантов либо других эпизодов установлено не было. Я считаю, что данное заявление является просто необоснованным популизмом, не имеющим под собой никакого юридического основания», — сказал он во время беседы с «360».

Адвокат подчеркнул, что в материалах уголовного дела нет никакой информации, которая могла бы подтвердить достоверность заявления Telegram-канала.