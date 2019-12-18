«Его личное дело». Бывшая супруга погибшего полицейского в женском белье возмущена интересом к его смерти

В квартире на северо-востоке Москвы обнаружили труп 54-летнего мужчины, который был одет в женский бюстгальтер, чулки и стринги. Его бывшая жена отказалась обсуждать произошедшее и заявила «360», что выбор одежды — это личное дело.

Это его личная жизнь, и я считаю, это других не касается. У него есть сын, и давайте пощадим его память и нервы его ребенка Бывшая супруга погибшего.

Сколько лет ребенку не уточняется, однако известно, что он не жил с отцом. Экс-супруга мужчины отметила, что точную причину его смерти пока не знает — еще не получила результаты экспертизы. После этого она отказалась развивать тему, заявив, что не понимает, зачем нужно обсуждать подробности.

«Есть результаты вскрытия, на основании которого скажут, насильственная смерть или нет. Мне очень неприятно, что коллеги… их это так касается. <…> Знаете, я просто возмущена. Я считаю, что это возмутительно», — заключила она.

По данным «МК» тело мужчины обнаружили в его собственной квартире северо-востоке Москвы 17 декабря. Уточняется, что его нашла соседка, к которой пришел коллега погибшего.

«В одиннадцатом часу утра мне в дверь позвонил какой-то мужчина. Он представился коллегой Николая и сказал, что тот не вышел на работу и на телефонные звонки не отвечает», — рассказала соседка.

Вместе с ним женщина долгое время звонила и стучала в квартиру погибшего, однако никто так и не вышел. По словам жителей подъезда, в этой квартире от проживал один — мать умерла летом, а с женой он был в разводе. По данным издания, 54-летний погибший был бывшим сотрудником полиции. Где он работал сейчас — не сообщается.

Женщина нажала на ручку и обнаружила, что входная дверь не заперта. Вместе с коллегой соседа она зашла к нему в квартиру — на диване в большой комнате они увидели тело мужчины, которого разыскивали. Он лежал неподвижно на диване, а из одежды на нем были желтый бюстгальтер, трусы-стринги и черные чулки в сетку.

Соседка и коллега сразу вызвали скорую помощь — врачи констатировали смерть. По предварительной информацией, причиной стала сердечно-сосудистая недостаточность.