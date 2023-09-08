Общество 08 сентября 2023, 14:21 Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву до 17 сентября Росавиация: авиакомпания Red Sea Airlines приостановила полеты в Москву Freepik

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Египетская авиакомпания Red Sea Airlines приостановит полеты в Москву с 8 по 17 сентября. Мера связана с «производственной необходимостью». Компания сегодня уведомила об этом Росавиацию, сообщила пресс-служба ведомства.

Росавиация в ближайшее время проведет оперативное совещание по теме перевозки россиян, которые сейчас находятся в Шарм-эль-Шейхе и планировали лететь самолетом этой авиакомпании в Египет в указанный период. В обсуждении примут участие представители отечественных авиакомпаний, а также туроператора «Интурист», клиенты которого являются пассажирами рейсов Red Sea Airlines. Ситуацию предполагается урегулировать в кратчайшие сроки.

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Авиакомпания готова перенести дату поездки для пассажиров, находящихся в Москве. Если пассажир откажется вылететь позже, перевозчик компенсирует ему полную стоимость билета.

Российским туристам посоветовали обращаться за подробной информацией к туроператору.