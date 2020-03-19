    19 марта 2020, 10:55

    Егерей предложили наделить государственной защитой

    Ольга Ситникова

    Депутаты Госдумы Родион Букачаков, Василий Шишкоедов, Валентин Суббот и другие предложили изменить нормы для егерей, охотоведов и инспекторов особо охраняемых природных территорий. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    По мнению депутатов, ужесточенное наказание за браконьерство повышает риски для тех, кто должен выявлять и пресекать нарушения.

    «Поэтому браконьеры под любым предлогом хотят уйти от ответственности и нередко вступают в открытое противоборство с охотничьими инспекторами», — отметил Шишкоедов.

    Таким образом растет опасность профессий егеря, охотоведа и инспектора особо охраняемой природной территории.

    «Ежегодно фиксируется более 100 случаев нападений браконьеров и черных лесорубов. В среднем по России каждые три дня один из таких инспекторов становится жертвой преступных посягательств», — уточнили законодатели.

    Они призвали расширить перечень категорий для государственной и социальной защиты. В него войдут лица, которые занимаются государственным охотничьим надзором, государственным надзором в области охраны и использования особо охраняемых природных территориях, надзором за использованием объектов животного мира и среды их обитания.

    При вероятности посягательства на их жизнь, здоровье или имущество необходимо принять меры. Например, обеспечить охрану, сменить номера машин, поставить сигнализацию в жилье и временно переместить человека в безопасное место.

    Депутаты решили внести также поправки в Закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов». Профессию производственных охотничьих инспекторов просят признать опасной и обеспечить страховку людей от несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Их страхователем будет работодатель.