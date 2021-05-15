ЕГЭ предложили отменить для части выпускников

Выпускники с творческими способностями и те, кто не собирается учиться после школы. не должны сдавать ЕГЭ. С таким предложением выступил первый заместитель председателя думского комитета по образованию и науке Олег Смолин.

«Мы неоднократно предлагали более мягкие варианты: дать право выпускнику и абитуриенту выбирать между ЕГЭ и классическим экзаменом. Во-первых, ЕГЭ бы не стали сдавать те ребята, которые не рвутся сразу в вузы, тем более столичные. Во-вторых, от этой позиции выиграли бы ребята с хорошими творческими способностями, потому что я не раз говорил депутатам — ни Эйнштейн, ни Пушкин ЕГЭ бы не сдали», — поделился своими мыслями с Ura.ru Смолин.

Он отметил, что это решение поможет решить функциональную неграмотность. По словам Смолина, выпускники готовятся к ЕГЭ только по конкретным предметам и полностью игнорируют другие дисциплины. Парламентарий отметил, что коллеги пока его инициативу не поддержали.

На этой неделе заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что форма ЕГЭ себя не оправдала, поэтому возвращения к традиционной форме сдачи выпускных экзаменов не избежать.