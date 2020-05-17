ЕГЭ по базовой математике не будут проводить в 2020 году

Выпускники российских школ в этом году не будут сдавать базовую математику в рамках ЕГЭ. Оценки выставят по итогам учебного года.

«Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике», — заявила руководитель Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова в эфире радиостанции «Комсомольская правда».

Ранее заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко заявил, что выпускники в 2020 году будут в рамках ЕГЭ сдавать только два предмета по выбору, которые необходимы для поступления в тот или иной вуз. Государственный экзамен проведут по единому для всей России расписанию. Пока есть неясность только со сроками.

Назначенный на 8 июня ЕГЭ на днях снова перенесли. В Рособрнадзоре рассказали, что экзамен проведут не раньше 19 июня. Заслуженный учитель России Александр Снегуров во время беседы с «360» заявил, что нервничать по поводу очередного переноса ЕГЭ не стоит ни ученикам, ни родителям. Такое решение будет даже на руку выпускникам, которые смогут лучше подготовиться к испытанию в спокойной обстановке.