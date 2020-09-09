Актеру Михаилу Ефремову принесли первую передачу в СИЗО, где он находится после вынесения приговора по делу о смертельном ДТП. Осужденному на восемь лет колонии артисту передали чай, сахар и сигареты.

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович рассказала, что именно получил Ефремов. Ее слова привел ТАСС.

«Утром ему уже передали передачку: вчера он просил передать ему сигареты, чай и сахар», — рассказала представитель ОНК.

Литвинович добавила, что Ефремов нормально себя чувствует, позавтракал и ни на что не жаловался.

«На завтрак была овсяная каша, он сказал, что с удовольствием все съел», — заметила она.

Накануне Ефремов посмотрел с сокамерниками футбол. Своих соседей актер назвал адекватными и вполне нормальными. Как и другие арестанты, артист в праве ходить спортзал, однако появится там вряд ли, поскольку не слишком спортивен. Одно заключение обходится заключенным в 300-400 рублей.

Приговор Михаилу Ефремову зачитали в Пресненском суде Москвы накануне. Его ждет восемь лет колонии общего режима. Актера также обязали выплатить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего Сергея Захарова.