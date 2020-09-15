Ефремову предложили помочь арестованным школьникам подготовиться к ЕГЭ

По словам Потяевой, она посетила СИЗО-5 («Водник»), где сейчас находится Ефремов. В этом же изоляторе есть школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ. Уполномоченный по правам человека напомнила, что футболисты Кокорин и Мамаев, когда были в СИЗО, пытались заинтересовать других спортом.

«Я предложила, чтобы и Михаил Олегович мог применить свои навыки с точки зрения литературы в отношении несовершеннолетних. Но этот вопрос должна решить администрация СИЗО. Нам пообещали, что этот вопрос проработают», — привел слова Потяевой ТАСС.

Она добавила, что была в камере артиста. С Ефремовым уже поработали психологи и врачи, никаких жалоб на условия в СИЗО у него нет.

«Камера нормальная, четкое приватное место, в камере находятся еще два человека, оба с высшим образованием, вполне адекватные. Михаил Олегович полностью доволен сокамерниками, они ведут беседы. Он даже уже читал им одно из литературных произведений — отрывок из пьесы», — рассказала Потяева.

В начале июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Он выехал на встречку и врезался в фургон доставщика Сергея Захарова. Мужчина скончался в реанимации от полученных травм. Актера отправили под домашний арест, а в августе суд приговорил его к восьми годам заключения в колонии общего режима. Пока Ефремов находится в следственном изоляторе.